Sürücü eğitiminde hataya tolerans tanınmıyor

Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu (TÜSEKON) Genel Başkanı İsmail Yılmaz, sürücü eğitimine ilişkin sınavların çok ciddi dönüşüm geçirdiğini belirterek, "Öğrenci, sinyal vermeyi unuttuğu zaman sınavda kalıyor. Böyle önemli, ciddi bir sınav yapılıyor" dedi.

TÜSEKON tarafından Antalya'da bir otelde düzenlenen, "Sürücü eğitiminin 30. yılında hedefimiz; trafikte yüzde yüz yaşam" konulu çalıştay başladı.

TÜSEKON Genel Başkanı Yılmaz, etkinliğin açılışında, ülkede yaklaşık 3 bin 500 sürücü kursu, 35 bin sürücü eğitmeni olduğunu bildirdi.

Sürücü eğitiminin 30 yılda çok önemli mesafeler katettiğini anlatan Yılmaz, eski sınav sisteminde direksiyon hakimiyeti zayıf, pedalı, vitesi kumanda edemeyen, aşırı derecede heyecanlı sürücü adaylarının 70 puanla imtihanı geçebildiğine dikkati çekti.

Yılmaz, bugün sürücülerin küçük bir hata yapması halinde bile ehliyet almasına izin verilmediğinin altını çizerek, "Bugün ise sıfır hata. Öğrenci, sinyal vermeyi unuttuğu zaman sınavda kalıyor. Bir güzergah 35 dakika sürüyor, belki 50 tane sinyal vereceksiniz, bir tanesini unuttuğunuz zaman sınavda kalıyorsunuz. Böyle önemli, ciddi bir sınav yapılıyor." dedi.

Kaliteli sürücüler yetiştirme hedefiyle yola çıktıklarını aktaran Yılmaz, sürücü eğitiminde bazı konularda Avrupa Birliği standartlarının üstüne çıkıldığını vurguladı.

Özel Öğretim Kurumları Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Ercan Alpay da bakanlığın "Trafik Genel Eğitim Planı" hazırladığını hatırlattı.

Trafik kazalarının büyük çoğunluğunun insan hatası ve kusurundan kaynaklandığını ifade eden Alpay, "Trafik kazalarının azaltılması, düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması için insanların yol ve trafik güvenliği konusunda ağırlıklı olarak eğitilmesinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu göstermektedir." diye konuştu.

"Trafik adabı dersleri genişletilmeli"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal ise trafik adabı derslerinin kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Trafik eğitiminin ve emniyet kemerinin önemine değinen Günal, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel'in 1 Ekim'de Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasını anımsattı.

Demirel'in emniyet kemeri takılı olduğu için şoförüyle kazayı kırıklarla atlattığını dile getiren Günal, trafikte yüzde 100 yaşam hedefinin önemine işaret etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı da çalıştaydan somut sonuçlar çıkması gerektiğini dile getirdi.

Ilıcalı, yarın TBMM'de AK Parti Çorum Millitvekili Salim Uslu'yla trafik kazalarına karşı farkındalık oluşturmak için basın toplantısı düzenleyeceklerini bildirdi.

Ilıcalı, ülkedeki sürücü eğitmenlerinden kalıcı eğitim için daha fazla istifade edilmesi teklifinde bulundu.

AK Parti Çorum Milletvekili Uslu da trafik kazalarının büyük bölümünün sürücü hatalarından kaynaklandığını kaydetti.

Mevzuatın kazalara engel olamayacağını dile getiren Uslu, "Mevzuatı değiştirmeyelim' demiyorum ama insanların eğitimi, sorumluluk duygusunu geliştirmek çok önemlidir." ifadesini kullandı.