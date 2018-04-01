Sürücüler mobil tutanağı sevdi 

Android ve iOS tabanlı akıllı cep telefonlarına yüklenebilen ‘Mobil Kaza Tespit Tutanağı’ uygulaması sayesinde geçen yıl meydana gelen 16 bin hasarlı kazada, 5 dakikada tutanak hazırlanması sağlandı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen yıl meydana gelen hasarlı trafik kazalarından 792 bin 104’ünde taraflar kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenledi. Söz konusu tutanakların 16 bini ise Android ve iOS tabanlı akıllı cep telefonlarına yüklenebilen “Mobil Kaza Tespit Tutanağı” uygulaması ile dijital ortamda hazırlandı.

DİJİTAL TAKİP

Kaza sonrasında çoğu zaman tedarik edilemeyen, elle doldurulmasında zorluk çekilen kaza tutanaklarının online olarak dijital ortamda tutulmasına imkan tanıyan Mobil Kaza Tespit Tutanağı uygulamasıyla zaman kayıpları, ortalama 100 dakikadan 5 dakikaya indi. Uygulama sayesinde kağıt israfının önüne geçilirken kaza noktalarının eş zamanlı online dijital harita üzerinden takibi de mümkün oldu. Ayrıca, kusur oranları ve kaza bilgileri de uygulama sayesinde daha kısa sürede sigorta şirketlerine ulaştı.