Sürücülere dönüş yolu uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı tatilinden dönen sürücülere uyarılarda bulunarak "Sürücülerimiz, tatilin son günlerine denk gelen hafta sonunda evlerine dönerken çok dikkatli davranmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, geçen yılki 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 122 kişinin öldüğünü ve 482 kişinin ise yaralandığını hatırlattı.

Bu yıl ise Kurban Bayramı tatilinin 6. günün sonunda yaşanan trafik kazalarındaki ölü ve yaralı sayısının geçen yıla göre arttığına dikkati çeken Palandöken, "Geçen yılki Kurban Bayramı tatilinde gerçekleşen trafik kazalarında her gün ortalama 12 kişi hayatını kaybederken, bu yıl tatilin ilk 6 gününde ortalama 17, 18 kişi yaşamını yitirdi. Kurban Bayramı tatilinin 6. günün sonunda yaşanan trafik kazalarında 107 kişi öldü ve 676 kişi yaralandı. Sürücülerimiz tatilin son günlerine denk gelen hafta sonunda evlerine dönerken çok dikkatli davranmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kurban Bayramı tatilinin bitmesine 3 gün kala, evlerine dönecek sürücülerin dönüş için son günü beklememesini tavsiye eden Palandöken, şehirlerarası yollarda araç sayısı ve trafik yoğunluğu arttığı için kaza yaşanma riskinin de arttığını vurguladı.

Dönüş yolunda uykusuz direksiyona geçilmemesi, aşırı hızdan kaçınılması ve sık sık mola verilmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, trafik kurallarına uyulması ve bayramlarda trafikte 10 kat artan araç sayısı nedeniyle her zamankinden çok daha dikkatli olunmasının önemine işaret etti.