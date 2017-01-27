Survivor ödül oyunu kim kazandı? 27 Ocak Survivor ödül ne oldu?
27 Ocak Survivor ödül oyunu kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Survivor ödül oyununda lezzetli bir yemek vardı. 2 turlu oynanan oyunun ilk turunda 3 kız 3 erkek, ikinci turda 4 erkek 2 kız yarıştı. Survivor ödül oyunu kim kazandı? İşte, Survivor yeni haftasında merak edilenler.
Survivor ödül oyunu kim kazandı? 27 Ocak Survivor ödül oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Survivor ödül oyununda ödül lezzetli bir yemek oldu. Peki, Survivor ödül oyunu nasıl oynandı? Ödül oyununda ilk turda 3 kız 3 erkek, ikinci turda 4 erkek 2 kız yarıştı. İşte, Survivor’ın yeni haftasında yaşananlar.
SURVİVOR’DA BU HAFTA
Survivor’da Fulya’nın gönüllüler adasından gönderilmesinin yankıları sürüyor. Fulya’nın adadan gitmesinin ardından Gönüllüler Takımı’nda pişmanlık ve mutsuzluk vardı. Erdi ise Fulya’nın adadan gönderilmesinin büyük haksızlık olduğunu söyledi.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNDA NELER YAŞANDI?
Ödül oyununda ilk turda 3 kız 3 erkek, ikinci turda 4 erkek 2 kız yarıştı. İlk mücadele Sedat ve Yiğit arasında yaşandı. Parkurda yarışmacılar yükseklik ve su engellerini geçerek kum torbalarını topladı ve kum torbalarını bir delikten geçirmeye çalıştı. İlk oyunu Yiğit kazandı.
İkinci yarışma Pınar ve Tuğçe arasında yaşandı.
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