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Survivor ödül oyunu kim kazandı? 27 Ocak Survivor ödül ne oldu?

27 Ocak Survivor ödül oyunu kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Survivor ödül oyununda lezzetli bir yemek vardı. 2 turlu oynanan oyunun ilk turunda 3 kız 3 erkek, ikinci turda 4 erkek 2 kız yarıştı. Survivor ödül oyunu kim kazandı? İşte, Survivor yeni haftasında merak edilenler.

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Survivor ödül oyunu kim kazandı? 27 Ocak Survivor ödül oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Survivor ödül oyununda ödül lezzetli bir yemek oldu. Peki, Survivor ödül oyunu nasıl oynandı? Ödül oyununda ilk turda 3 kız 3 erkek, ikinci turda 4 erkek 2 kız yarıştı. İşte, Survivor’ın yeni haftasında yaşananlar.

SURVİVOR’DA BU HAFTA

Survivor’da Fulya’nın gönüllüler adasından gönderilmesinin yankıları sürüyor. Fulya’nın adadan gitmesinin ardından Gönüllüler Takımı’nda pişmanlık ve mutsuzluk vardı. Erdi ise Fulya’nın adadan gönderilmesinin büyük haksızlık olduğunu söyledi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNDA NELER YAŞANDI?

Ödül oyununda ilk turda 3 kız 3 erkek, ikinci turda 4 erkek 2 kız yarıştı. İlk mücadele Sedat ve Yiğit arasında yaşandı. Parkurda yarışmacılar yükseklik ve su engellerini geçerek kum torbalarını topladı ve kum torbalarını bir delikten geçirmeye çalıştı. İlk oyunu Yiğit kazandı. 

İkinci yarışma Pınar ve Tuğçe arasında yaşandı.

SURVIVOR İLK ELEMEDE NELER YAŞANDI?
Survivor'da bu yıl yapılan yeni düzenlemeyle iki gün üst üste eleme oyunu oynandı. 2 oyunu da kazanan Ünlüler Takımı haftayı rahat kapattı. Gönüllüler Takımı ise 4 yarışmacısını eleme potasına koymanın moral bozukluğuyla elemelere girdi. Erdi, Fulya, Berna ve Eser'in yer aldığı SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim Fulya Şahin oldu. Adaya ilk veda eden isim olan Fulya adadan ayrılırken takım arkadaşlarına ateş püskürdü ve onlara "Hakkımı helal etmiyorum” dedi.
 
SURVIVOR'A YENİ İSİMLER
Survivor'ın geçen haftasında eleme bölümünde başka bir heyecan daha vardı. Bu yıl kadroda daha fazla ismin yer alacağını açıklayan Acun Ilıcalı, 4 yeni isimden 3’ünü belirlemek için SMS oylaması düzenledi. SMS oylamasının sonuçları eleme bölümünde netleşti. Anıl, Fatih Hürkan, Oğulcan ve Sadin Bakır, SMS oylamasına katıldı. Sadin ve Anıl gönüllüler takımına dahil olurken Fatih Hürkan ise ünlüler takımına dahil oldu.

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