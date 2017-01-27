Survivor ödül oyununu kim kazandı? 27 Ocak Survivor TV 8

Survivor ödül oyunu kim kazandı? 27 Ocak Survivor ödül oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Survivor ödül oyununda kazanan takıma kişi başı 2 yumurta ve bir torba mercimek verildi. Peki, Survivor ödül oyunu nasıl oynandı? Ödül oyununda ilk turda 3 kız 3 erkek, ikinci turda 4 erkek 2 kız yarıştı. İşte, Survivor’ın yeni haftasında yaşananlar.

SURVİVOR’DA BU HAFTA

Survivor’da Fulya’nın gönüllüler adasından gönderilmesinin yankıları sürüyor. Fulya’nın adadan gitmesinin ardından Gönüllüler Takımı’nda pişmanlık ve mutsuzluk vardı. Erdi ise Fulya’nın adadan gönderilmesinin büyük haksızlık olduğunu söyledi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNDA NELER YAŞANDI?

Ödül oyununda ilk turda 3 kız 3 erkek, ikinci turda 4 erkek 2 kız yarıştı. İlk mücadele Sedat ve Yiğit arasında yaşandı. Parkurda yarışmacılar yükseklik ve su engellerini geçerek kum torbalarını topladı ve kum torbalarını bir delikten geçirmeye çalıştı. İlk oyunu Yiğit kazandı.

İkinci yarışma Pınar ve Tuğçe arasında yaşandı. Oyunu Tuğçe kazandı ve Gönüllüler ödül oyunu yolunda büyük avantaj yakaladı.

Üçüncü yarışmada ise İlhan Mansız ve Eser West kıyasıya kapıştı. Gülen taraf Eser West oldu ve Gönüllüler takımı çok rahatladı.

Dördüncü yarışma Berna ve Sema arasında geçti. Yarışmayı Sema Apak kazandı ancak bu durum Berna’yı kötü etkiledi ve Berna ağlama krizine girdi.

Beşinci yarışmada Furkan ve Ogeday çok çekişmeli bir parkur geçirdi. Yarışmayı geriden gelip öne geçen Ogeday kazandı ve skoru 4-1 yaptı.

Gönüllüler ilk turu 5-1’lik skorla önde tamamladı.

İkinci turun ilk yarışmasında Erdi ve Adem bir sonraki parkura çıkan isimler oldu. Erdi yarışmada bir hayli geride kalınca Adem kolay bir galibiyet aldı.

Serhat ve Gökhan ise karşı karşıya geldi. Serhat Akın bu yarışmayı kazanarak skoru 2-0 ünlüler lehine getirdi.

Burçak ve Berna Öztürk’ün muhteşem mücadelesi nefes kesti. Yarışmada muhteşem bir geri dönüş yapan Burçak skoru takımına getirdi.

Bir sonraki yarışma iki yeni yarışmacı arasında geçti. Fatih Anıl’a karşı yarıştı. Fatih geriye düşmesine rağmen oyunda başarılı oldu. Ünlüler Takımı bir sayı daha almış oldu. Bu oyun sonrasında Ünlüler Takımı’nda İlhan Mansız’ın bağırmasına Seda itiraz etti ve Serhat’la Seda arasında tartışma yaşandı.

Bir sonraki yarışma Tarık ve Sadin arasında oldu. Tarık yarışmayı kazandı.

Denisa ve Seda arasındaki yarışmada gülen taraf ise Gönüllüler Takımı oldu ve skor 4-2’ye geldi.

Adem Kılıççı Gökhan’a karşı yarıştı. Adem kazandı ve bu tur Ünlüler Takımı’nın oldu. Ödül oyunu final turuna kaldı.

BEST OF TURUNA KALDILAR

Best of turunda Berna ve Sema karşı karşıya geldi. Berna bu yarışı kazanarak Gönüllüler Takımı’nı öne geçirdi.

Eser ve Adem arasındaki mücadeleyi Eser kazandı ve skor 2-0 oldu.

Pınar ve Tuğçe ödül oyunu için kıyasıya bir mücadele verdiler. Tuğçe attı ve ödül Gönüllüler Takımının oldu.

SURVIVOR İLK ELEMEDE NELER YAŞANDI?

Survivor'da bu yıl yapılan yeni düzenlemeyle iki gün üst üste eleme oyunu oynandı. 2 oyunu da kazanan Ünlüler Takımı haftayı rahat kapattı. Gönüllüler Takımı ise 4 yarışmacısını eleme potasına koymanın moral bozukluğuyla elemelere girdi. Erdi, Fulya, Berna ve Eser'in yer aldığı SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim Fulya Şahin oldu. Adaya ilk veda eden isim olan Fulya adadan ayrılırken takım arkadaşlarına ateş püskürdü ve onlara "Hakkımı helal etmiyorum” dedi.

SURVIVOR'A YENİ İSİMLER

Survivor'ın geçen haftasında eleme bölümünde başka bir heyecan daha vardı. Bu yıl kadroda daha fazla ismin yer alacağını açıklayan Acun Ilıcalı, 4 yeni isimden 3’ünü belirlemek için SMS oylaması düzenledi. SMS oylamasının sonuçları eleme bölümünde netleşti. Anıl, Fatih Hürkan, Oğulcan ve Sadin Bakır, SMS oylamasına katıldı. Sadin ve Anıl gönüllüler takımına dahil olurken Fatih Hürkan ise ünlüler takımına dahil oldu.