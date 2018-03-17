Survivor ödül ve sembol oyunu kim kazandı 16 Mart Survivor son bölüm TV 8’de

Survivor son bölüm iletişim ve sembol oyunları mücadelesiyle ekranlara geldi. 16 Mart Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor'da 16 Mart akşamına damga vuran bir oyun da sembol ödülü oldu. Kıbrıs yolunda kendilerini garantiye alacak 2 ismi belirleme amacıyla oynanan sembol oyununda kıyasıya mücadele vardı. Ünlülerin daha önce iletişim oyununu kazanmaları nedeniyle ailelerinin görüntülü mesajları, gönüllülerin ise ilk kez oynamaları nedeniyle hayranlarının mesajları ve müzik ile buluşacağı iletişim oyunu, oldukça hararetli dakikalara sahne oldu.

SURVİVOR 16 MART’TA NELER YAŞANDI?

Son zamanlarda performansını arttıran Funda, iletişim oyununda takımı için parkura çıktı. Denizin içerisinde başlayan parkurun henüz başlarında sendeleyen Funda, suyun içerisindeki çırpınışlarıyla tehlike altında olduğunu işaret etti. Funda'nın yardımına yapım ekibi ve yarışmacılar yetişti. Funda, iletişim oyununda kenarda oturan isimler arasında yer aldı.

İletişim oyununda Cumali'nin yarışamayacak olması, Elif'i sinirlendiren konu oldu. Denizle arasının çok iyi olmaması nedeniyle büyük bir çoğunluğu denizin içerisinde geçen parkur hakkında çekinceleri olan Cumali, karşı takımın baskıları sonrası gurur yaparak oyuna dahil olmak istediğini açıkladı.

Cumali'ye sahip çıkan isim ise ünlüler takımından Turabi oldu. Turabi, kendisinin de su ile arasının iyi olmadığını bu nedenle Cumali'ye baskı yapmanın doğru olmadığını takım arkadaşlarına iletti ve başka bir isim seçmelerini rica etti.

Kıbrıs yolunda kendilerini garantiye alacak 2 ismi belirleme amacıyla oynanan sembol oyununda kıyasıya mücadele vardı. Büyük bir mücadelenin ardından erkeklerde Adem ve Turabi finale kalırken, kadınlarda finale adını yazdıran isimler Funda ve Yağmur olarak belirlendi. Sembol ödülünü kadınlarda Yağmur, erkeklerde ise Adem kazandı.

Ünlülerin daha önce iletişim oyununu kazanmaları nedeniyle ailelerinin görüntülü mesajları, gönüllülerin ise ilk kez oynamaları nedeniyle hayranlarının mesajları ve müzik ile buluşacağı iletişim oyunu, oldukça hararetli dakikalara sahne oldu. Parkurda varını yoğunu ortaya koyan oyuncular, başa baş skorlarla ilerledi. Oyunu kazanan taraf 10-9 skorla ünlüler takımı oldu.