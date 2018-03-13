Survivor yeni yarışmacılar kimdir? Survivor 2018’in yeni yarışmacıları

Survivor yeni yarışmacılar yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Survivor 2018’in yeni yarışmacıları arasında dikkat çeken birbirinden güçlü isimler bulunuyor. Survivor yeni yarışmacılar kimler? Survivor 2018'de yarışmaya 4 yarışmacı birden dahil oluyor. Programın yapımcısı ve sunucusu olan Acun Ilıcalı, kendi Instagram hesabından 4 kişinin de ismini açıkladı. Ilıcalı "All Star ve Gönüllüler takımına katılan yeni yarışmacılarımıza başarılar diliyorum." dedi. Yeni yarışmacıların ismi şu şekilde: Elif Şadoğlu, Yiğit Dikmen, Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun.

SURVİVOR 2018 YENİ YARIŞMACILARI KİMDİR?

ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?

Survivor 2017 gönüllüler takımının favori olan ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yarışmacılarından. 1992 yılında doğan Elif Şadoğlu, İstanbul’da yaşamaktadır. Bugüne kadar katılım gösterdiği 184 yarışmadan 105 galibiyet 79 mağlubiyet gibi bir performans gösteren Elif Şadoğlu’nun istatistikleri de ne kadar iddialı bir Survivor yarışmacısı olduğunu kanıtlar nitelikte.

Survivor 2017’ye katılmadan önce İstanbul Ataşehir’de bir spor merkezinde Fitness eğitmeni olarak çalışan Elif Şadoğlu, 2014, 2015 ve 2016 Türkiye Fitness Şampiyonluğu ve 2014 yılında TVG Fitness şampiyonlukları yaşama başarısı gösterdi.

Özel hayatından ziyade, yıllardır hayatını verdiği fitness ile kariyeri ve başarıları ile anılmayı tercih eden iddialı Survivor gönüllüler yarışmacılarından olan Elif Şadoğlu, yıllardır yaptığı antrenman ve vücut geliştirme çalışmaları, fitness şampiyonlukları ile, nasıl 300 bin kişinin arasından seçilmesi şans değilse Survivor 2017’yi kazanırsa bunun kesinlikle şans olmayacağını gösteren yarışmacılardan.

YİĞİT DİKMEN KİMDİR?

Yiğit Dikmen kimdir, Yiğit Dikmen, 1987 yılında İstanbul‘da doğmuştur.

Uzun yıllar amatör kümede futbol oynayan Yiğit Dikmen, 2011 yılından beri de “Crossfit” ile uğraşmaktadır. Türkiye’nin ilk Crossfit’cilerinden olup yakın zamanda antrenörlük yapmaya başlayacaktır.

Haliç Üniversitesinde konservatuar öğrencisi olan kardeşi Yağızkan Dikmen, “Güzel Günler Göreceğiz” sinema filminde ve “Ağır Roman Yeni Dünya”ile “Cinayet” dizisinde oynamıştır.

2014 yılının Mart ayında başlayan, Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Yiğit Dikmen de “gönüllüler” takımında yarışmıştı.

BATUHAN BUĞRA ERUYGUN KİMDİR?

1991 yılında dünyaya gelen Batuhan Buğra Eruygun Türk Atlet’tir. Engelli koşularda yarışmakta, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı Milli Atlet sporcudusudur.

2013 yılında 7.98’lik süre ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibidir. 60 metre engeli 8 saniyenin altında koşan ilk milli atlet olarak rekorlar kitabına ismini yazdıran isimdir.

Yine aynı sene Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından doping kullandığı gerekçesi ile iki sene men edilmiştir.

2015 yılında Testis kanseri teşhisi konulan Milli Atlet uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuş ve spor yaşantısına kaldığı yerden devam etmiştir. Günümüzde en son Survivor yarışmasına katılacak isimler arasında gösterilen Batuhan Buğra Eruygun İstanbul doğumludur. Boğa burcudur.

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?



Mustafa Kemal Kurt Crossfit L1 Antrenörüdür. Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda rugby oyuncusudur. Bulgaristan Avrupa Rugby Şampiyonası katılmıştır.