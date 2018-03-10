Sütyen içinde bomba düzeneği bulundu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, önceki gün teröristlerden arındırılan Cinderesi beldesinde bir evde canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere sütyenin içine hazırlanmış düzenek bulundu.