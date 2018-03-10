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Sütyen içinde bomba düzeneği bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, önceki gün teröristlerden arındırılan Cinderesi beldesinde bir evde canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere sütyenin içine hazırlanmış düzenek bulundu.

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TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) desteğiyle yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki kasaba ve köyler tek tek teröristlerden temizleniyor.

Önceki gün YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Cinderesi beldesinde bir evde arama yapan güvenlik güçleri, sütyen içine kablo ve radyo vericileri ile hazırlanmış bomba düzeneği ele geçirdi.

Canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere hazırlanan sütyendeki düzeneğin uzaktan kontrol edilebileceğini belirten güvenlik kaynakları, köşeye sıkışan terör örgütünün sivillerin arasına karışarak bu tür eylemler düzenlemeye çalışabileceklerine dikkati çekti.

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