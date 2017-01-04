Suud Savunma Bakanı Yardımcısı, Orgeneral Akar'ı ziyaret etti

Diriliş Ertuğrul dizisi yeni bölüm bu akşam neden yok?

TRT 1’in Çarşamba akşamlarına damgasını vuran dizisi Diriliş Ertuğrul bu akşam ekranda olmayacak. Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun gibi isimlerin rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisinin takipçileri 72. yeni bölümün neden yayınlanmadığı konusunda bilgi almak için internette araştırma yapmaya başladı. İşte Diriliş Ertuğrul dizisinin neden bu akşam ekrana gelmeyeceği ve yeni bölümün ne zaman yayınlanacağının cevabı.