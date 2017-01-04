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Suud Savunma Bakanı Yardımcısı, Orgeneral Akar'ı ziyaret etti

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Alayeesh, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı ziyaret etti.

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Suudi Arabistan Savunma Bakanı Yardımcısı Muhammed Abdullah Alayeesh, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Alayeesh, Orgeneral Akar'ı, Genelkurmay Karargahı'nda ziyaret etti.

 

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