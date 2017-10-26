Suudi Arabistan Büyükelçisi Hireyci: Suudi vatandaşları için Trabzon güzel bir cazibe merkezidir

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim el-Hireyci, Suudi turistlerin, son senelerde artan Trabzon'a ziyaretlerinin, bu şehrin Suudi vatandaşların kalbinde edindiği yerin bir delili olduğunu söyledi.

Hireyci, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Yomra ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Ombudsmanlık Dostane Çözüm ve Trabzon Uygulamaları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a kendisini toplantıya davet etmesi dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Toplantının kendisi için güzel bir fırsat olduğunu belirten Hireyci, "Yoğun ziyaretleriyle Trabzon halkından bir parça haline gelen Suudi vatandaşlarını temsilen bu toplantıya katılarak duygularımı ifade etme imkanı buluyorum. Son senelerde artan Suudi turistlerin Trabzon'a ziyaretleri, bu şehrin Suudi vatandaşların kalbinde edindiği yerin bir delilidir. Bizim vatandaşlarımız için Trabzon ili son derece güzel, doğal güzellikleriyle, cömert halkıyla, sıcak kanlı insanlarıyla bir cazibe merkezidir." diye konuştu.

Hireyci, istatistiklere göre Trabzon'a Ortadoğu'dan gelen turistlerin yüzde 85-90'ını Suudi vatandaşların oluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"2017 yılının ocak ayından ağustos ayına kadar yaklaşık 350 bin Suudi vatandaşı Trabzon'u ziyaret etti. Vatandaşlarımız Trabzon'a sadece turistik bir yer olarak bakmamaktalar ve sadece turistik bir ziyaret amacıyla da gelmemektedirler. Yatırımcı olarak da Trabzon'a gelmekte ve yatırımlarını buraya yönlendirmektedirler. TÜİK verilerine göre, Trabzon'da ocak ayından ağustos ayına kadar Suudi vatandaşlarına 763 konut satışı gerçekleştirilmiştir. Konut satın alan vatandaşlarımızın büyük kısmı Trabzon'da aynı zamanda oturma iznine müracaat etmiş, büyük kısmı oturma izni almıştır."

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına 30'a yakın kayıtlı Suudi firma bulunduğunu vurgulayan Hireyci, "Bunların bir kısmı yüzde yüz Suudi sermayeli, bir kısmı Türklerle ortaklaşa kurulmuş şirketlerdir. Kurulu bu şirketlerimiz inşaat, turizm ve konut satışı alanlarında faaliyet göstermektedirler." dedi.

"Halklarımız arasında derin bir bağ ve dostluk var"

Hireyci, Trabzon'da son 3 yılda turizm acentelerinin ve emlak ofislerinin sayısında yüzde 300 artış gerçekleştiğini belirterek, "Türk Hava Yollarının direkt seferleri Trabzon'a başta Riyad, Medine, Cidde olmak üzere başlatılmıştır. 2018 yılının turizm sezonunda Suudi Arabistan'daki bir havayolu şirketi Trabzon'a direkt seferlerine başlayacaktır diğer Türk şehirleriyle birlikte." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşlarının Trabzon'a ziyaretinin bu derece artmasının özellikle tatil dönemlerinde bazı ufak tefek problemlere ve şikayetlere de sebep olduğunu aktaran Hireyci, şunları kaydetti:

"Büyükelçiliğimiz bu tür sorunların çözülmesi konusunda direkt Trabzon resmi kanallarıyla iletişime geçmekte ve gerekli hizmeti sunmaktadır. Büyükelçilik olarak özellikle tüm resmi kurumlara şunu taahhüt ediyoruz ki vatandaşlarımızın yaşadığı sorunların, Türk vatandaşlarıyla aralarında oluşan problemlerin giderilmesi için her türlü desteği vermeye, yardıma hazırız. Özellikle Kamu Denetçiliği Kurumuyla iş birliğine hazırız. Kendilerine destek sunmak ve onların desteğini almaktan büyük mutluluk duyacağız. Turizm sezonunda özellikle vatandaşlarımızın buradaki ziyaretleri esnasında yaşanan sorunları en aza indirmek için büyükelçilik olarak Trabzon yetkili makamlarıyla yüksek düzeyde toplantılar tesis etmekten mutluluk duyacağız. Böyle bir toplantı tertibini de kamu kurumlarından talep ediyoruz. İnşallah bu yardımlaşmamız, birbirimize destek olmamız hem insani hem kültürel hem iktisadi alanda devam edecektir."

Hireyci, Trabzon'daki tüm resmi kurumlara teşekkür ederek, "Özellikle emniyet ve jandarma güçlerine çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Turizm sezonu boyunca vatandaşlarımızın başına gelen çeşitli hadiselerde bizimle direkt iletişime geçerek sorun çözücü şekilde davrandıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Trabzon halkına da teşekkür eden Büyükelçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trabzon halkı cömertlikleri, misafirperverlikleri ve güzel davranışlarıyla bütün vatandaşlarımızı kucakladılar. Evlerini, sofralarını onlarla paylaştılar, çok güzel bir şekilde ağırladılar. Sevindirici olan şudur ki binlerce vatandaşımız Trabzon'u ziyaret ediyor ama çok az sayıda adliyeye intikal eden hadiseler meydana geliyor. Bir elin parmaklarını geçmez, bir ya da iki tane oluyor. Bu da halklarımız arasındaki uyumun bir göstergesidir ve Trabzon halkının da hoşgörülü olduğunun bir belirtisidir. Halklarımız arasında derin bir bağ ve dostluk var. Aynı şekilde Kralımız ile Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasında da çok güçlü dostluk bağları var. İki halkın dostluk bağları, geçmişe dayanan kuvvetli bağlar. İnşallah bu bağları biraz daha geliştirmek bizlere nasip olur. Bunun için elimizden geleni yapacağız."

Büyükelçi, toplantının ardından Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u makamında ziyaret etti.