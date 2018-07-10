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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Tekirdağ'daki tren kazasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdikleri telgrafta tren kazasından dolayı taziyelerini iletti.

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Tekirdağ'da yaşanan tren kazası nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman gönderdiği telgrafta, "Sayın Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve kardeş Türk halkına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Allah'tan, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da acil şifa diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Veliaht Prens Muhammed ise Türk halkına ve Erdoğan'a, kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı dileklerini iletti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen pazar günü bir yolcu treni vagonlarından bazılarının raydan çıkması sonucu devrilmişti. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 318 kişi yaralanmıştı.

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