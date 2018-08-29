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Suudi Arabistan Kralından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı yolladı.

Kral ve Veliaht mesajlarında "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı içtenlikle tebrik ediyor, kendisine sağlık ve mutluluk diliyoruz. Kardeş Türkiye'nin yönetimi ve halkına daha fazla ilerleme ve refah temennisinde bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

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