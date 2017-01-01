Suudi Arabistan ve Yemen'den terör saldırısına kınama

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ortaköy'deki terör saldırısı kınanarak, Suudi Arabistan'ın terör ve radikalizme karşı dost ülke Türkiye ile dayanışma içerisinde olduğu vurgulandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa temennisinde bulunuldu.

- Yemen

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Hadi, Erdoğan'a gönderdiği mesajda, Türk hükümetine, halkına ve saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa temenni etti. Hadi, Yemen'in, Türkiye'nin güvenlik, istikrar ve vatandaşlarının korunması için aldığı güvenlik önlemlerini destekledi.

Terör gruplarının işlediği bu eylemlerin, İslam dini, insani ve ahlaki değerlerle hiçbir ilgisinin olmadığına işaret edilen mesajda, terörle mücadele ve kaynaklarının kurutulması için birlik çağrısı yapıldı.