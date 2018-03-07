Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman Londra'da May ile görüştü

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, bugün May ve bin Selman başkanlığında Londra'da "İngiltere-Suudi Arabistan Stratejik Ortaklık Konseyi" toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıda iki ülke arasında gelecek yıllara yayılacak yaklaşık 65 milyar sterlinlik dış ticaret ve yatırım hacmi hedefi üzerinde anlaşıldığı, bunun Brexit sonrasında da İngiltere ekonomisine duyulan güvenin göstergesi olduğu kaydedildi. Açıklamaya göre, iki ülke arasındaki yatırım ilişkileri eğitim, mali hizmetler, kültür, eğlence, sağlık, bilim ve teknoloji ile savunma sanayi alanlarında yoğunlaşacak.

Açıklamada, toplantıda May'in Suudi Arabistan'ın "2030 vizyonu" başlıklı reform programına İngiltere'nin desteğini yinelerken, Suudi Arabistan'da kadınların sinemaya gidebilmesi, spor etkinliklerine katılabilmesi ve Hazirandan itibaren yasal olarak araba kullanabilmesi gibi yeni reformları memnuniyetle karşıladığını bildirdiği kaydedildi.

Açıklamada, özellikle kadın hakları ile evrensel insan hakları konuları başta olmak üzere, reformlara yoğunlaşılması ve ilerleme kaydedilmesi için İngiltere'nin Suudi Arabistan'ı desteklemeyi sürdürmek üzere iki ülkenin birlikte çalışmaya devam edileceği yönünde başbakan ile prensin hemfikir olduğu belirtildi.

İkilinin bugün kararlaştırdığı yeni eğitim ortaklığıyla, Suudi eğitim sisteminin kadın katılımcıların sayısını artırma ve cinsiyet eşitliği odaklı iyileştirileceğinin bildirildiği açıklamada, konsey toplantısının ardından May ile Selman'ın, İngiltere'nin ulusal güvenlik yetkilileri tarafından dış politikayla ilgili bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, İran ve Irak'ın da ele alındığı görüşmede, May'in Yemen'deki insani durumdan dolayı İngiltere'nin duyduğu endişeleri dile getirdiği belirtilirken, "Başbakan ve Veliaht Prensi, limanlar da dahil olmak üzere tam, sınırsız insani ve ticari erişimin öneminde mutabık kalırken, Yemen'deki çatışma ile insani acıları sona erdirmenin tek yolunun siyasi çözüm olduğunu söyledi." ifadelerine yer verildi.

- İngiliz kraliyet ailesi üyeleriyle görüşecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman adadaki temasları kapsamında yarın İngiltere'nin güneydoğu bölgesi Buckinghamshire'da bulunan Başbakanlık özel konutu Chequers'da yine May ile bir araya gelecek.

Prens bin Selman ayrıca, İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, İngiltere Veliaht Prensi Charles ile Cambridge Dükü Prens William ile görüşecek.

Muhabir : Tayfun Salcı,İnci GündağYayınlayan : Feyzullah Yarımbaş 23:11 07/03/18