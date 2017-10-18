Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden TBMM'ye ziyaret

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi el-Hireyci, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan ile TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile görüştü.

Görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ele alınırken, TBMM ile Şura Meclisi arasındaki iş birliğinin önemi de vurgulandı.