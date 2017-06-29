Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında 1 asker öldü

Resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında Faysal Hamid el-Uteybi isimli askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Husilerle çatışmaların yaşandığı güney bölgesinde öldüğüne işaret edilen askerin, Ras kentinde bugün ikindi namazının ardından toprağa verildiği aktarıldı.

Suudi Arabistanlı askerler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Uteybi'nin, ülkenin güneyindeki Necran bölgesine Husiler tarafından düzenlenen saldırının püskürtülmeye çalışıldığı sırada öldüğünü ifade etti.

Uteybi ile birlikte Suudi Arabistan'ın Yemen sınırında 10 Mayıs'tan bu yana ölen askerlerin sayısı 21'e yükselmiş oldu.