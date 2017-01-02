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Suudi Arabistanlı genç kadın, ölüme böyle gitti

Beşiktaş'ta gece kulübüne yönelik saldırıda hayatını kaybeden Suudi Arabistan uyruklu Lubna Ghaznawi'nin son görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

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Suudi Arabistan uyruklu Lubna Ghaznawi yılbaşı gecesini geçirmek üzere İstanbul'a geldi. Akşam saatlerinde otelinden çıkarak Ortaköy'deki ünlü gece kulübüne giden Ghaznawi, yeni yılın ilk saatlerinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetti.
 
Genç kadının son görüntüleri, otelden çıkarken güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde asansöre binen genç kadın, gece kulübüne gitmek üzere otelden ayrılıyor.
 

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