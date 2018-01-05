Suyun altında 12 farklı araç plakası buldu
Adana’da 3 gündür süren sağanak yağış nedeniyle yollar sular altına kalırken, araçlar yoldan geçmeye çalıştıkları sırada plakalarını düşürdü.
Bir vatandaş ise suyun altında kendi plakasını ararken 12 farklı aracın plakasını buldu.
Adana’nın merkez Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile Öğretmenler Bulvarı’nı bağlayan köprü sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı. Araçların geçmekten zorlandığı yolda, bazı araçlar plakasını düşürdü.
Plakasını düşüren araç sürücülerden 33 yaşındaki Onur Pirinç dizlerine kadar suya girip düşen plakasını aramaya başladığını söyledi. (İHA)
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