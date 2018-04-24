'Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan' unvanına sahip Karabay, 'En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama' rekorunu da kırdı

Karabay'ın, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yıl dönümünde, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirdiği rekor denemesi başarıyla sonuçlandı.



Gökçeada Kaymakamlığı ve GESTAŞ'ın desteklediği "Akvaryum Adam" lakaplı Cem Karabay, dün saat 12.00'de Yıldızkoyu'nda bulunan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Sualtı Deniz Parkı'nda özel hazırlanan alanda başladığı denemesinde, Nils-Roar Selnes'e ait 15 saat 10 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu saat 03.11 itibarıyla kırdı.



Karabay'ın arkadaşları, rekorun kırılmasını coşkuyla kutladı. Ayrıca havai fişek atıldı.



Rekor denemesi için 6 metre derinlikte, 2 metrelik sembolik Troya Atı'nda yaşayan Karabay, yeme, içme, uyuma gibi ihtiyaçlarını suyun altında gideriyor.



Cem Karabay, rekorunu 23 saat 4 dakikaya çıkarmak için sembolik Troya Atı'nda kalmaya devam ediyor.