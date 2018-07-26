Tabancayla cinayet işlendi

Bulvar Caddesi'nde E.A, henüz belirlenemeyen nedenle yolda yürüyen Yaşar Özgüven'e (33) arkasından silahla ateş etti.
Olay yerinde hayatını kaybeden Özgüven'in cenazesi, Kaçkar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
E.A, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.
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