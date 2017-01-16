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Tahran'da insansız hava aracı vuruldu iddiası

İran yerel medyası, Tahran üzerinde izinsiz uçuş yapan bir insansız hava aracının uçaksavar silahlarıyla vurulduğunu idda etti.

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İran yerel medyası, Tahran üzerinde izinsiz uçuş yapan bir insansız hava aracının uçaksavar silahlarıyla vurulduğunu idda etti.

Söz konusu insansız hava aracının quadcopter cinsi bir drone olduğu da iddalar arasında.  

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