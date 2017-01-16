Tahran'da insansız hava aracı vuruldu iddiası
İran yerel medyası, Tahran üzerinde izinsiz uçuş yapan bir insansız hava aracının uçaksavar silahlarıyla vurulduğunu idda etti.
İran yerel medyası, Tahran üzerinde izinsiz uçuş yapan bir insansız hava aracının uçaksavar silahlarıyla vurulduğunu idda etti.
Söz konusu insansız hava aracının quadcopter cinsi bir drone olduğu da iddalar arasında.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.