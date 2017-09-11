Tahrip gücü yüksek bomba tespit edildi; karayolu kapatıldı
Tunceli Pertek Karayolu, yola döşenen tahrip gücü yüksek bombanın tespit edilmesiyle ulaşıma kapatıldı.
- DHA
Tunceli Pertek Karayolu, yola döşenen tahrip gücü yüksek bombanın tespit edilmesiyle ulaşıma kapatıldı.
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