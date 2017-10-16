Silivri'de FETÖ'nün 'Finans Yapılanması' davası başladı

FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında örgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddiasıyla aralarında iş adamı Mahmut Sami Boydak'ın da bulunduğu 39'u tutuklu 135 sanığın yargılandığı dava başladı. Silivri Cezaevi'nde görülen duruşmada sanıklar hakkında 5 yıldan 25'şer yıla kadar değişen oranda hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesi karşısında bulunan duruşma salonunda başlatılan davada 35'i tutuklu 60 sanık hazır bulundu. Kimlik tespiti yapıldıktan sonra mahkeme başkanı iddianamenin özetini okuyor.

İDDİANAMEDEN...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede aralarında iş adamı Mahmut Sami Boydak'ın da bulunduğu 39'u tutuklu 137 kişi şüpheli olarak yer alıyor. İddianamede tüm şüpheliler için "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca 125 şüpheli için "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, 9 kişi hakkında ise, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

TAHSİLATÇILARDAN ABD'YE UZANAN PARA TRAFİĞİ

İddianamede Dünya Pazarlama A.Ş., bünyesindeki şirketlerin piyasaya faturasız sürülen mallardan elde edilen gelirler ile himmet ve bağış adı altında elde edilen gelirlerin kurulan paravan şirketler üzerinden FETÖ'ye aktarıldığı iddia edildi. İddianamede yapılan değerlendirmede, söz konusu organizasyonun, piyasaya faturasız olarak sürülen (ev aletleri, kırtasiye malzemeleri vb.) mallların tahsilatçılar aracılığıyla toplanan bedellerinin bölge sorumlularının hesaplarına yatırıldığı, bölge sorumlularının toplanan paraları İstanbul'daki firma yetkililerinin hesaplarına gönderdikleri ve buradan da FETÖ ile iltisaklı yurtiçi ve yurtdışındaki şirketlere yönlendirdikleri ileri sürüldü.