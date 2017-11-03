'Tahşiyecilere kumpas' davasında karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ''Tahşiyeciler grubuna'' kumpas kurduğu gerekçesiyle aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ile müştekiler katıldı.

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, davayı karara bağlayacaklarını belirterek, sanıklara son sözünü sordu. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Sanık Yılmazer, "Burada sanık olarak bulunmaktan şeref duyuyorum." dedi.

Sanık Karaca ''Hayali bir dizide geçen kelimeler ile 3 yıldır tutuklu yargılanıyorum. Başından beri yaşadığım bu süreç kaderim ise kederlenmeye gerek yok." diye konuştu.

Eski Emniyet Müdürü Sanık Yurt Atayün ise ''Kapalı devreden çıkıyoruz, söz şimdi başlıyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki yıldır süren yargılamayı karara bağlayan heyet, sanık Hidayet Karaca'yı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, "iftira" suçundan 4 yıl 6 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 9 yıl olmak üzere toplam 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Ali Fuat Yılmazer'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl, "iftira" suçundan 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme heyeti, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ve Tufan Ergüder'e ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12'şer yıl, "iftira" suçundan 4 yıl altışar ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan dokuzar yıl olmak üzere toplam 25 yıl altışar ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklar Fetullah Gülen ve eski Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun dosyasını, ifadeleri alınamadığı için ayrılmasına karar verdi.

25 sanığa "üye olmak" suçundan 12 yıl

Heyet, suç tarihinde İstanbul'da görevli eski emniyet müdürleri sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Tufan Ergüder, Erol Demirhan, Yurt Atayün, Ömer Köse, Ertan Erçıktı, Bayram Özbek ile diğer sanıklar Mustafa Kılıçarslan, Kazım Aksoy, Ekrem Çelik, Ahmet Öztürk, Ufuk Yıldırım, Yasin Koyuncu, Ali Cihan, Hüseyin Nohut, Tolga Güzeltaş, Adem Akpınar, Mehmet Ali Doğan, Mustafa Altunbulak, Halit Akbulut, Yakup Ergün, Abdullah Seyit Ateşçi, Selçuk Ocaktan, Talat Burak Karaltı ve Aytekin Ağören'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Aynı zamanda Ankara'daki "FETÖ'nün çatı davasında" yargılanan sanık kapatılan Samanyolu TV Grubu Başkanı Hidayet Karaca'yı "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, sanıklar eski polisler Mustafa Uyanık, Rıfat Arslan, Erdem Kısa, Çetin Öztürk ve Recep Güleç'i "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

"İftira" suçu

Sanıklar Karaca, Yılmazer, Ergüder, Demirhan, Atayün, Köse'nin de aralarında bulunduğu 18 sanığın "iftira" suçundan ikişer yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, bu suçun işlenişi ve birden fazla kişiye karşı işledikleri gerekçesiyle cezanın 4 yıl 6 aya yükseltilmesine karar verdi.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan dokuzar yıl

Mahkeme heyeti, sanıklar Karaca, Ergüder, Atayün ve Köse'nin de aralarında bulunduğu 12 sanığı "resmi belgede sahtecilik" suçundan dörder yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, suçun işlenişi, birden fazla kere işlenmesi gerekçeleriyle verilen cezayı dokuzar yıla çıkardı.

Heyet, "sanıklara verilen cezaların haddi, yasal engel, yargılamadaki davranışları, pişmanlıklarına delalet edecek hiçbir olumlu hususun gözlemlenmemesi, mahkemeye yönelik olumsuz ve tutumsuz davranışları" göz önünde bulundurarak, sanıklar hakkında herhangi bir ceza indirimine gitmedi.

Ergüder'e "hükmen tutuklama"

Kararında 6 sanığın "iftira", 1 sanığın ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan beraatine karar veren mahkeme heyeti, aralarında Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 23 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar eski Emniyet Müdürü Tufan Ergüder'in de aralarında bulunduğu 3 sanığın "verilen cezaların süresi, dosyadaki mevcut delil durumu, kaçma ihtimali bulunması, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalması" gerekçesiyle tutuklanmasına hükmetti.

Böylece sanıklardan Hidayet Karaca 31 yıl 6 ay, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer 16 yıl 6 ay, eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Yurt Atayün ve Ömer Köse ise 25 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Böylece, mahkemenin bu kararının ardından, FETÖ'nün yaptığı iddia edilen kumpaslarına yönelik açılan davalarda ilk karar açıklanmış oldu.

'Sanıklar eylemlerine uyan gerekli cezaları almışlardır'

Davanın müdahili Tahşiye Yayınevi sahibi Mustafa Kaplan, şunları kaydetti: