Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Taksi tarifelerinde büyük değişiklik!

Taksiciler Odası, taksilerde en kısa mesafenin 8 lira 75 kuruş olacağını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kısa mesafe problemini çözmek için böyle bir düzenlemeye gidildiğini belirten Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, en kısa mesafenin 8 lira 75 kuruş olacağını açıkladı. Uğur, uygulamanın başlangıç tarihinin ilerleyen günlerde belirleneceğini de vurguladı. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Derin Analiz - 27.12.2016

Derin Analiz - 27.12.2016

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Türk münevveri Ahmet Mithat Efendi'nin bilinmeyen yönleri

Türk münevveri Ahmet Mithat Efendi'nin bilinmeyen yönleri

2016 sanat ve edebiyat dünyası için kayıplar yılı oldu

2016 sanat ve edebiyat dünyası için kayıplar yılı oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA