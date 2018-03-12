Taksicilerden UBER tehdidi: Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakmak istemiyoruz

Aksu, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava sonrası adliye önünde toplanan kalabalıkla birlikte davaya ilişkin bir basın açıklaması daha yaptı. Aksu, mahekeme hakiminin bilirkişi raporlarını istediğini ve 15 gün içinde raporların gelmesi halinde tedbire ilişkin olumlu ya da olumsuz bir karar vereceğini söyledi.

TAKSİCİ EKMEĞİ İÇİN HERŞEYİ YAPAR

Gelişmelerin lehlerine işlediğini söyleyen Aksu, bu olayın mecliste de takipçisi olduklarını dile getirdi. 10 Mayıs’ta İstanbul Taksiciler Odası’nın açtığı bir dava daha olduğunu o davayı da takip edeceklerini belirten Aksu, “Ama şunu görmeden bu olayların halledilmesini istiyoruz. Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağı solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar taksici esnafı ekmeği için emeği için her şeyi yapar. Namus ne kadar önemliyse ekmeğimiz de o kadar önemlidir” diye konuştu.

UBER’LE SAVAŞ ETMEK İÇİN GELDİK

Taksici Nazik Sansar da meslektaşlarına destek olmak için kalabalığın arasında yer aldı. Sansar, bir kaç yıldır taksicilik yaptığını belirterek “UBER’le savaş etmek için geldik. Ekmeğimizi paylaşmamak için kadın katılımcılarımız az ama üyelerimiz çok. Yine de ben gelip kadınlar adına burada bulunmak istedim UBER’le savaşmak için. İnşaallah kazanacağız” dedi. Taksici olarak havaalanında çalıştığını da söyleyen Sansar, “Kadınlara göre zor bir iş ama ben çok seviyorum” ifadesinde bulundu. Açıklamaların ardından taksiciler İstanbul Adalet Sarayı’ndan ayrıldı.