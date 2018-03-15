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Taksilerle ilgili sürpriz adım: Kanun tasarısına eklendi

Taksilerle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine devam edilen KDV Kanunu tasarısına ticari plakaların değer artışı kazançlarının Gelir Vergisi'nden (GV) istisna edilmesini öngören madde eklendi.

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Maliye Bakanlığı tarafından ticari plakalardaki değer artışının vergiden istisna tutulması için önerge hazırlandı. Bakanlık tarafından hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine devam edilen KDV Kanunu tasarısına eklendi.

Söz konusu madde ile yapılacaklar ise şu şekilde ifade edildi:

VERGİDEN İSTİSNA OLACAK

"Yapılan düzenleme ile taksi dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarının tamamının, bu plakaların elde tutulma süresi gibi şartlar aranmaksızın gelir vergisinden istisna edilmesi ve bu suretle bu kazançların değer artışı kazancı olarak vergilendirilmemesi sağlanmaktadır."

İlgili madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine devam edilen "KDV Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"na eklendi.

BİNDE 30 ORANINDA NOTER HARCI

Öte yandan eklenen bir diğer madde ile ilgili plakaların devrine ilişkin işlemlerden alım satım bedeli üzerinden binde 30 oranında noter harcı alınması öngörüldü.

(Reuters)

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