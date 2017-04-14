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Taksim Camii’nin inşa çalışmalarında son durum böyle görüntülendi

Yapımı devam eden Taksim Camii’nin çalışmalarındaki son durum görüntülendi. Çevredeki tarihi dokuya zarar vermemek adına dikkatle yürütülen çalışmaların kazık çakma işlemleriyle devam ettiği görüldü.

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49 yıl süren ‘yapılsın’, ‘yapılmasın’ tartışmalarının ardından  19 Ocak 2017 tarihinde İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nda görüşülüp onaylanan Taksim Camii’nin yapım çalışmaları devam ediyor. 2 bin 482 metrekarelik araziyi kapsayan caminin inşasındaki son durum İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülendi.Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın 10 Şubat Cuma günü Taksim’deki mescitte kılınan Cuma namazının ardından verdiği bilgiler arasında, ilk olarak kazık çakma işlemlerinin yapılacağı yer alıyordu. Belediye Başkanı Demircan tarafından, kazık çakma işlemlerinin çevredeki tarihi dokuya zarar vermemesi adına hassasiyetle yapılacağı da açıklanmıştı. 
 

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