Taksim Meydanı trafiğe açıldı

<p> 1 Mayıs nedeniyle araç ve yaya geçişine kapatılan Taksim Meydanı'nda saat 20.40 itibariyle tedbirler sona erdi. Taksim Meydanı, vatandaşlara açılmaya başlandı. Polisin güvenlik önlemleri devam ederken, bariyerler işçiler tarafından kaldırılıyor.</p>
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