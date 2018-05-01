Taksim Meydanı trafiğe açıldı

1 Mayıs nedeniyle araç ve yaya geçişine kapatılan Taksim Meydanı'nda saat 20.40 itibariyle tedbirler sona erdi. Taksim Meydanı, vatandaşlara açılmaya başlandı. Polisin güvenlik önlemleri devam ederken, bariyerler işçiler tarafından kaldırılıyor.