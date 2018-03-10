Taksim Meydanı'nda art arda silah sesi! Polis alarma geçti

Olay, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı Kazancı Yokuşu’nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmıştı. Şüpheliler ise olay yerine geldikleri 34 V 5115 plakalı otomobille kaçmaya çalıştı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası şüphelilerin bulunduğu aracı durdurarak, içinde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Aracın bulunduğu yolu güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapatan ekipler, otomobil üzerinde inceleme başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.