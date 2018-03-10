Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Taksim Meydanı'nda art arda silah sesi! Polis alarma geçti

Taksim Meydanı’nda kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

  • İHA
  • 9
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı Kazancı Yokuşu’nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmıştı. Şüpheliler ise olay yerine geldikleri 34 V 5115 plakalı otomobille kaçmaya çalıştı. 

Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası şüphelilerin bulunduğu aracı durdurarak, içinde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Aracın bulunduğu yolu güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapatan ekipler, otomobil üzerinde inceleme başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Horasan´da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Horasan´da silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Google'ın görüntülediği bu cisim korkuttu

Google'ın görüntülediği bu cisim korkuttu

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

İşte 2018'in en uzun şarjlı akıllı telefonları

Bunlar ancak Rusya'da olur

Bunlar ancak Rusya'da olur

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA