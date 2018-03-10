Taksim Meydanı'nda art arda silah sesi! Polis alarma geçti
Taksim Meydanı’nda kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.
- İHA
Olay, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı Kazancı Yokuşu’nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanmıştı. Şüpheliler ise olay yerine geldikleri 34 V 5115 plakalı otomobille kaçmaya çalıştı.
Polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası şüphelilerin bulunduğu aracı durdurarak, içinde bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı. Aracın bulunduğu yolu güvenlik şeridi çekerek trafiğe kapatan ekipler, otomobil üzerinde inceleme başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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