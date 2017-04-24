Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları için karar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve DİSK Başkanı Kani Beko arasında yapılan görüşme sonrası 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmayacağı açıklandı.
- İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve DİSK Başkanı Kani Beko arasında yapılan görüşmede, DİSK'in 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlama talebine Bakan Soylu olumsuz yanıt verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DİSK Başkanı Kani Beko ile Bakanlıkta görüştü. İstanbul'da Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarının gündeme geldiği toplantıda Bakan Soylu'nun, DİSK'in kutlama talebine olumlu yanıt vermediği öğrenildi.
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