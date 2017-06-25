LGBTİ'lilerin İstiklal Caddesi'ne girişlerine polis izin vermedi: 10 gözaltı
İstanbul Valiliği LGBT'nin sapkın yürüyüşüne izin vermeyeceğini duyurmuştu. Bugün Taksim'de yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.
Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken, İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklara çevik kuvvet ekipleri ve TOMA'lar yerleştirildi.
Ayrıca Gezi Parkı'nda da güvenlik önlemi alındığı görüldü.
10 GÖZALTI
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişinde geniş güvenlik önlemi alan polis, LGBTİ'lilerin İstiklal Caddesi'ne girişlerine izin vermedi.
Polis, LGBTİ'lilere karşı çıkan 7 kişiyi gözaltına aldı. Taksim Meydanı'nda slogan atan LGBTİ'li 3 kişi de gözaltına alındı.
İstanbul Valiliği, LGBTİ'nin Taksim Meydanı'nda bugün yapmayı planladığı yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirmişti. LGBT tarafından yapılan açıklamada ise kararın hukuka aykırı olduğu belirtilmişti.
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