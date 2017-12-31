Taksim'de genç kadını taciz ederken güven timleri şahsı kıskıvrak yakaladı Taksim'de tüm alınan güvenlik önlemlerine rağmen tacizcilerin gözü korkmadı. Cadde üzerinde yürüyen iki kadını taciz eden şahıs güven timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. O anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi.