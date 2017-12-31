Taksim'de genç kadını taciz ederken güven timleri şahsı kıskıvrak yakaladı
Taksim'de tüm alınan güvenlik önlemlerine rağmen tacizcilerin gözü korkmadı. Cadde üzerinde yürüyen iki kadını taciz eden şahıs güven timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. O anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi.
- İHA
İstiklal Caddesi'nde kalabalıktan faydalanan bir şahıs caddede yürüyen iki kadına yaklaştı. Güven timlerinden habersiz kadınları taciz eden şahsı polis ekipleri kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürülürken, o anlar kameralarca kaydedildi.
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