Taksim'de tacizciler kıskıvrak
Taksim'de yılbaşı gecesi geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Tüm önlemlere rağmen iki ayrı olayda kadınları taciz eden 3 kişi gözaltına alındı.
İlk olarak akşam 21.30 sularında Cadde üzerinde yürüyen iki kadını taciz eden şahıs güven timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. O anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürülürken, o anlar kameralarca kaydedildi.
YENİ YILIN İLK ANLARINDA TACİZ REZALETİ
Taksim'de yeni yılın ilk dakikalarında ise kalabalıktan faydalanan iki kişi iki kadını taciz etti. İki kadına yaklaşıp taciz etmeye kalkan tacizciler güven timleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kadınlar, tacizcilere sert tepki gösterdi.
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