Taksim'de tacizciler kıskıvrak

İlk olarak akşam 21.30 sularında Cadde üzerinde yürüyen iki kadını taciz eden şahıs güven timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. O anlar saniye saniye kameralarca kaydedildi. Gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürülürken, o anlar kameralarca kaydedildi.

YENİ YILIN İLK ANLARINDA TACİZ REZALETİ

Taksim'de yeni yılın ilk dakikalarında ise kalabalıktan faydalanan iki kişi iki kadını taciz etti. İki kadına yaklaşıp taciz etmeye kalkan tacizciler güven timleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kadınlar, tacizcilere sert tepki gösterdi.