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Taksim'deki nostaljik tramvay perşembe günü tekrar hizmete açılıyor

Taksim'deki cadde düzenlemeleri sebebiyle uzun süredir çalışmayan nostaljik tramvay perşembe günü tekrar hizmete açılıyor.

  • İHA
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Taksim'de yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle 12 ay boyunca çalışmayan nostaljik tramvay, perşembe günü itibari ile  kısmi olarak tekrar seferlerine başlayacak.  
 
Taksim İstiklal Caddesi’ne renk katan ve özelikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği nostaljik tramvay seferleri altyapı çalışması nedeniyle 19 Ocak perşembe günü durdurulmuştu. Ocak ayından bu yana devem eden çalışmalar kapsamında da geçtiğimiz ay nostaljik tramvay hattının meydan tarafındaki orta kısmına titreşimi sönümleyici yeşil renkli kauçuk döşenmişti. 1.64 kilometre uzunluğundaki tramvay hattı için yeşil renkli kauçuk seçilmesi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanmıştı. 12 ay boyunca çalışmalar nedeniyle çalışması durdurulan nostaljik tramvay seferleri  perşembe günü kısmi olarak tekrar yapılmaya başlanacak.
 

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