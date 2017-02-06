Taksim'e cami projesine onay verildi
İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Taksim'e cami projesine onay verdiği öğrenildi.
- İHA
İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Taksim'e cami projesine onay verdiği öğrenildi.
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