Taksim'e yapılan cami yükseliyor

Taksim'de 17 Şubat'ta temeli atılan caminin inşaatı devam ediyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, caminin inşaat alanını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Demircan, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şubat ayında caminin temelinin atıldığını hatırlattı.

Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini belirten Demircan, şöyle devam etti:

''Cami arazisindeki bütün kazılar bitirildi ve kazıklar çakıldı. Caminin şu anda namaz kılınacak katının betonu atılıyor. Bir yandan bina aşağıya doğru iniyor, alt tarafında bulunan otoparklar ve diğer alanlar yapılıyor. Bunun yanında inşaat yukarıya doğru da yükseliyor. Aynı anda hem aşağı doğru iniyor hem de yukarı doğru çıkıyor. Bundan sonra kubbesi gelecek. Minarelerin koyulacağı yerler belli ve onlar da yükselecek. İnşaat son derece iyi ve hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah kısa zamanda Beyoğlu'na ayrı bir güzellik getirmiş oluruz.''