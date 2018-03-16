Takviye komandolar sınır birliklerine sevk edildi

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında, Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandolar Hassa ilçesine ulaştı.

Komandolar daha sonra güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.