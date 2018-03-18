Takviye özel harekat polisleri ve komandolar Hatay'da

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Türkiye'deki çeşitli kentlerden gönderilen, aralarında polis özel harekat ekipleri ve komandoların da bulunduğu güvenlik güçleri ile askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçesine geldi.

Personel ile askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.