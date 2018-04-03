Tam Katılım Sağlık Sigortası hem sağlığı hem cebi koruyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Tamamlayıcı sağlık sigortaları ile tüm SGK’lılar anlaşmalı özel hastanelere gönül rahatlığıyla giderek muayene olabiliyor. Biz de uygun fiyatlı Tam Katılım Sağlık Sigortası ürünümüzle sağlıkta maliyetleri düşünmeye son verdik. Aynı zamanda da faiz hassasiyeti olan kişiler de katılım sigortacılığı prensiplerine göre hazırlanmış bu ürünü gönül rahatlığı ile alabilirler. Katılımcılarımızın memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Hedefimiz 2018 yılında en az on bir bin kişiyi sağlık sigortası şemsiyemiz altına almak” şeklinde konuştu.

Sağlık hizmetleri yüzde yüz ücretsiz karşılanıyor

Ayhan Sincek, “Tam Katılım Sağlık Sigortası; acil sağlık giderleri, küçük müdahaleler, cerrahi veya dahili yatış, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi, doktor muayene, laboratuar hizmetleri, görüntüleme ve ileri tanı yöntemlerini yüzde yüz ücretsiz karşılıyor. Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma benzeri durumlarda ücretsiz ambulans sağlıyor. Ayrıca standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri de bu teminattan karşılanıyor. Ayrıca bu primleri vergiden de düşebiliyorsunuz” dedi.

Sincek, satışların Albaraka Türk Katılım Bankası veya Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerinin yanı sıra yurt genelindeki Katılım Emeklilik acentelerinden de devam ettiği bilgisini verdi.

Sağlıkta yeni ürünler gelecek

Sağlık sigortaları kapsamında sunulan koruma ürünlerinin 7/24 Acil Sağlık Sigortası, Seyahat Sağlık Sigortası ve Misafirim Güvende (Yabancı) Sağlık Sigortası ile devam edeceğini belirten Sincek, “Katılım sigortacılığının öncü ve lider markası olarak geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerle katılım sigortacılığının hayatın tüm alanlarını kapsayabileceğini gösteriyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığını hem katılımcılardan hem de sektör ve sektörün diğer paydaşlarından olumlu tepkiler olarak alıyoruz” dedi.

Katılım sigortacılığı 2021’de 2,5 milyar TL prim toplar

Ayhan Sincek ilave olarak şu bilgileri verdi; “Katılım Sigortacılığı yerli ve yabancı yeni yatırımcıların, yeni şirketlerin ilgisini çekiyor. Katılım sigortacılığı sektöründeki toplam prim üretiminin 2021 yılında 2,5 milyar TL’ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Sektördeki penetrasyon sorununu çözecek tek alternatif katılım sigortacılığıdır. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu finansal kaynak, son yıllarda gelişimini hızlandıran sigorta sektöründen sağlanacaktır.

Bireysel Emeklilik tarafına bakacak olursak da Otomatik Katılım’da önümüzdeki dönemde sistemin işveren katkılı hale gelmesini konuşacağız. Sistem bilinirliği arttıkça sistemde kalma oranları da artacak. Ayrıca faizsiz sigorta ürünlerinin cazipliği Körfez sermayesine ilave olarak başka yabancı yatırımcıların da Türkiye’ye giriş yapmasını sağlayacak, katılım sigortacılığı ve faizsiz emeklilik sistemi ülkemizde tasarruf oranının arttırılmasının yanı sıra Türkiye’deki yatırımları da arttıracak.”