Tanık H.O: Akademisyenler, FETÖ elebaşı karşısında tir tir titriyordu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesindeki (İKÇÜ) Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada ifadesine başvurulan bir tanığın anlattıkları, örgüt elebaşının Pensilvanya'daki malikanesinin nasıl korunduğunu, bazı akademisyenlerin FETÖ'nün karşısındaki acizliğini gözler önüne serdi.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde ifadesine başvurulan tanık H.O, örgütle temasını ve bu süreçte şahit olduğu bazı olayları anlattı.

Lise yıllarında tanıştığı örgütle bağlantısının 2013'te koptuğunu savunan tanık, o sene Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bursuyla gittiği ABD'de, İKÇÜ'de görevli bazı öğretim üyeleriyle yeniden FETÖ ile temasa geçtiğini belirtti.

Pensilvanya'daki malikanede ABD polisi

Pensilvanya'da örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile yaptıkları görüşmeden detaylar veren H.O, şunları kaydetti:

"Örgüt elebaşıyla daha önce yüz yüze görüşmeler yapan ev arkadaşımın aracılığıyla Eylül 2013'te Pensilvanya'ya gittik. Burada örgüte ait araziler gezdirildi. Polislerin burayı koruduğunu gördüm. Tatil köyü gibi tasarlanan malikanenin oldukça geniş bir ormanlık alan içerisinde yürüyüş parkuru da vardı ve yüksek güvenlik tedbiri alınmıştı. FETÖ'nün malikanesine girişte detaylı üst araması yapılıyor, cep telefonları dışarıda bırakılıyordu. Güvenlik noktasında ise FETÖ mensupları ABD polisiyle görev yapıyordu."

Tanık H.O, örgüt elebaşıyla görüşmek için FETÖ'nün ikinci adamı olduğu belirtilen ve İçişleri Bakanlığı "terörden arananlar" listesinde "Turuncu" kategoride yer alan Cevdet Türkyolu'nun yanına gittiklerini aktardı.

"Morali çok bozuktu"

Yaklaşık 45 dakika bekledikten sonra şu anda FETÖ/PDY'den tutuklu, eski Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yakup Egercioğlu, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özdemir, eski Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çete ile içeriye girdiklerini anlatan tanık, şu bilgileri yer verdi:

"Orada bulunanlardan, FETÖ elebaşının, kişilerin görevine göre şifreli kelimeler kullanarak görüşmeler yaptığını, Gezi Parkı olayları nedeniyle de moralinin çok bozuk olduğunu, yaklaşık 2 ay boyunca da örgüt mensuplarıyla sohbet programı yapmadığını öğrendim. Ev arkadaşım Mehmet Çete, 'doktor' kod adlı Türkyolu'na, 'İzmir', 'Katip Çelebi', 'dekan yardımcısı' gibi şifreli kelimeler kullandı. Şifreli kelimelerin kullanıldığına bizzat şahit oldum. Görüşmek için de koridordaki halıda oturarak yaklaşık 45 dakika bekledik. Burada bekleyenler arasında, eski Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli'yi gördüm. Burada bulunuş nedeninin 2014'te yapılacak rektörlük seçimleri için yerini sağlamlaştırmak amacıyla ilgili olduğunu düşünüyorum."

Akademisyenler FETÖ'nün elini öpmüş

Tanık, örgüt üyesi Türkyolu'nun kendilerini çağırması üzerine, lüks odaya girdiklerini, sandalyede oturan terör örgütü elebaşının elini öptükten sonra dizinin dibine oturdukları belirtti.

İfadesinde, FETÖ ile aralarında geçen diyalogu da anlatan tanık, "Bize, üniversiteyle ilgili bir sıkıntımızın olup olmadığını sordu. Birlikte geldiğimiz akademisyen arkadaşlarımız terör örgütü elebaşı karşısında tir tir titriyordu. Örgüt elebaşının sorusuna sadece Mehmet Çete, 'Sizin himmetiniz sayesinde herhangi bir sıkıntımız yoktur' şeklinde cevap verdi. Odada yaklaşık 10 dakika kaldık, çıkarken de yeniden elini öptük. Biz bu şekilde malikanedeki misafirhanede 2 gece konakladık." dedi.

Tanık H.O, FETÖ/PDY'nin toplantılarına katıldığını ancak örgütün din kisvesi altında insanları kandırdığını ve paralel devlet yapılanması için örgütlendiğini gördükten sonra 17-25 Aralık sürecinin ardından bağlantısını kopardığını kaydetti.