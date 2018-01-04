Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen duruşmada, hakim karşısına tanık sıfatıyla çıkan C.A, olay tarihinde kursiyer teğmen olarak görev yaptığını söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz akşamı bölük nöbetçisi olduğunu belirten C.A, mesainin bitmesine az bir süre kala kursiyer teğmenlere tabancalar dağıtıldığını aktardı.

Normal koşullarda kıtaya katılmaları halinde teğmenlere tabanca verildiğini ifade eden C.A, öncesinden dağıtım yapılmasına anlam veremediğini dile getirdi.

Komutanlarına bu durumu sorduğunda bir sonraki gün yapılacak atış eğitimi için tabanca dağıtımı yapıldığı bilgisini aldığını bildiren C.A, akşam saatlerinde sanık eski kurs tabur komutanı binbaşı Özgür Gürkol'un teğmenlerin tam teçhizatlı olarak içtima alanında toplanması emrini verdiğini kaydetti.

Gürkol'un teğmenlere, "Genelkurmay Başkanlığına saldırı yapıldığını, şehitlerin olduğunu" söylediğini aktaran C.A, saldırının kimler tarafından yapıldığına ilişkin bilgi vermediğini ifade etti.

İlerleyen saatlerde Okullar Komutanlığına gittiğini belirten C.A, darbe girişiminin olduğunu burada öğrendiğini, kanunsuz bir olaya iştirak etmeden sabah saatlerine kadar beklediğini sözlerine ekledi.

- Mahkeme Başkanı tanığı kutladı

Tanık Yüzbaşı H.Ö. de olay günü karargah nöbetçi amiri olduğunu, saat 22.30'da tabur komutanı tutuksuz sanık yarbay E.Y'nin çağırması üzerine tümen karargahına gittiğini ifade etti.

Faaliyet izleme merkezine vardığında sanık eski binbaşı Semih İlhan'ın "Buranın sorumlusu artık benim" dediğini aktaran H.Ö, "Bu çıkışına anlam veremedim. 'Tabur komutanı neden izleme merkezinin sorumlusu olsun' diye düşündüm." dedi.

Yarbay Y'nin kendisine terör saldırısı olduğunu, izindeki personel dahil herkesin karargaha gelmesini istediğini, bunun yeni tümen komutanın emri olduğunu söylediğini belirten H.Ö, nöbetçi heyetleriyle bu gelişmeyi paylaştıktan kısa bir süre sonra personelin karargaha gelmeye başladığını ifade etti.

Albay Cenk Tuğçe'nin de kendisine yeni bir tümen komutanı atandığını ancak kim olduğunu bilmediğini söylediği ifade eden H.Ö, ilerleyen saatlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması üzerine darbe girişiminden haberdar olduğunu kaydetti.

Karargahtaki olağan dışı gelişmelerin darbeye yönelik faaliyetler olduğunun çok açık olduğunu vurgulayan H.Ö, "Başbakanın askeri kalkışma olduğuna dair açıklaması, köprülerin askerler tarafından tutulması ve F-16'ların alçak uçması darbeye yönelik faaliyetlerdi. Zaten F-16'ların uçuşu darbeye yönelik sembolik bir işaretti. 'Ben bunun bir darbe girişimi olduğunu anlamadım' demek çok zor. Darbe bildirisini görmediğim halde bunun bir kalkışma olduğunu anladım." diye konuştu.

Tanık H.Ö'nün bu açıklaması üzerine Mahkeme Başkanı Murat İlhan, "Ancak o gece üst düzeyden en alt kademeye kadar birçok kişi saat 01.30'a kadar darbeden haberdar olmadıklarını iddia ediyor. Herkes nedense o gece iletişime kapalı olmuş. Kimse televizyon izlememiş, internete bakmamış." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan İlhan, H.Ö'nün, "Olayı (darbe girişimini) çok önceden fark ettik." sözlerine "Sizi kutluyoruz o zaman." karşılığını verdi.

H.Ö, darbecilere karşı karargahta tedbir almaya başladıklarını, bu kapsamda cephanelik bölgelerine takviye asker gönderdiklerini, kapılardaki nöbetçi sayısını arttırdıklarını ifade etti.

- Hakimden "Tanık olarak dinleneceklerin yayında bekleyin" talimatı

Tanık yüzbaşı H.Ö'nün beyanlarını tamamlamasının ardından Mahkeme Başkanı İlhan, mahkeme salonun dışında bekleyen tanıkların, sanık avukatları ve yakınları tarafından yönlendirilmemesi için polislerin söz konusu kişilerin yanında beklemesini istedi.

Duruşmaya devam ediliyor.