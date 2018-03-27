Tank taburu komutanı Büyükyazıcı: Mürettebata ve personele emirleri ben verdim

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tank taburu komutanı sanık eski yarbay Nuri Büyükyazıcı, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ne kimseyi öldürdüğünü, ne de yaraladığını öne sürdü.

Bu hususların kanıtlanmadığını savunan Büyükyazıcı, hukukun gereği olarak maddi gerçeklik aradığını ve şahsının maddi gerçeklikle suçlanmasını istediğini, bununla alakalı taleplerinin ise karşılanmadığını iddia etti.

Bir askerin mutlak itaat etmesi gerektiğini, bu hususun ordunun temelini oluşturduğunu belirten Büyükyazıcı, itaat etmeyenin en ağır şekilde cezalandırılacağını anlattı. Askerin itaat etmemeyi düşünmeyeceğini savunan Büyükyazıcı, komutanlarının emrine uyduğu için hain ilan edildiğini öne sürdü.

Büyükyazıcı, "Birlik komutanı olarak tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Mürettebata ve personele emirleri ben verdim. Benim personelim de mutlak itaat içinde emirleri dinlemiştir. Emirlere itaat eden birlik personelini serbest bırakarak Türk adaletini onurlandırmanızı diliyorum." dedi.

"Genelkurmay namusumuz, güvenliğini alacağız"

Sanık eski uzman çavuş Ali Aksoy da bölük komutanı Adil Baykal'ın telsiz anonsuyla terör saldırısı olduğunu belirterek, "Genelkurmay namusumuz, güvenliğini alacağız" dediğini ifade etti.

Tank komutanının emriyle telefonlarını kapattıklarını anlatan Aksoy, ilerleyen saatlerde kandırıldıklarını öğrendiğini söyledi. Aksoy, "Ben o gece darbe yapmak amacıyla çıkmadım. Benim, kışladan çıkacağımızdan dahi haberim yoktu. Nizamiyenin oraya geldiğimizde tank komutanına 'Neden çıkıyoruz' diye de sordum. Genelkurmaya terör saldırısı olduğunu söyledi. Ben o gece Genelkurmaya yapılan terör saldırısını bertaraf etmek amacıyla kışladan çıkarıldım. Benim, hiçbir terör örgütüyle uzaktan yakından ilgim alakam yoktur." ifadelerini kullandı.

Aksoy, beraatini talep etti.

Duruşmada savunma yapan eski uzman çavuşlar Yusuf Kenan Deniz, Mutlu Dilek, Emrah Cesim, Uğur Aymayan, Ümit Mustafa Taşpınar da cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaası karşısında savunma yaparak beraatlerini talep etti.

Duruşmaya, öğle arası sonrası devam ediliyor.