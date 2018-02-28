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Tanklar Afrin’in kuzeyini vuruyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında operasyonların sürdüğü Afrin kırsalı, Gülbaba’daki topçu birlikleri tarafından vuruldu.

  • İHA
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Zeytin Dalı Harekatı'nın 40’ıncı gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birliklerini Suriye’nin Afrin kentine yönelik operasyonu devam ediyor. Sabah saatlerinde harekatın başlangıç noktası olan Kilis’in Gülbaba bölgesinde sessizlik hakimken, akşam saatlerinde askeri hareketlilik başladı. Gülbaba bölgesinde konuşlu topçu birlikleri tank ve obüslerle Darmık Dağı arkası ve Bülbül Tepesi çevresinde bulunan YPG mevzilerini vurdu.
 
Diğer yandan, ÖSO birliklerinin Afrin kırsalındaki ilerleyişi sürerken, kentin doğu ve batı cephesinde yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı öğrenildi.

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