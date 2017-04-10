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Taraftar minibüsü TIR ile çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçından dönen taraftarları taşıyan minibüsün, mermer yüklü TIR ile çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.

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İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçından dönen taraftarları taşıyan minibüs Edremit ilçesinde mermer yüklü tırla çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor karşılaşmasını izlemek için Balıkesir'in Edremit ilçesinden taraftarı taşıyan 10 RK 041 plakalı ticari minibüs, maçın ardından E-87 karayolu Edremit yönü 25. kilometresinde 50 SP 306 plakalı mermer yüklü tırla çarpıştı.

Kazada, minibüsteki yolculardan Türker Öztuğ (39) yaşamını yitirirken, minibüsteki sürücü Sefer Kılcı (46) ile 18 yolcu yaralandı, tır sürücüsü M.Ü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza yerine, İvrindi, Havran, Edremit ve Burhaniye ilçelerinden çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sıkışan yaralıları minibüsten çıkarttı.

Yaralılar, Havran, Edremit ve Burhaniye ilçelerindeki hastanelere kaldırılırken, Türker Öztuğ'un cesedi Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öztuğ'un hafif yaralı olan yakını, olayın şokunu uzun süre üzerilerinden atamadı. Polis ve sağlık ekipleri, yakınlarını olay yerinden uzaklaştırarak sakinleştirdi.

Hastaneye götürülen yaralılardan üçünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Yolun tek şeridi yaklaşık 3 saat trafiğe kapatılırken, polis ve jandarma ekipleri, tır sürücüsü M.Ü'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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