Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı.
- AA
Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan'da çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan sınırları içinde, Kilitbahir köyündeki Ağaderesi Hastane Şehitliği mevkisinde çıkan yangına, 2 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopter ile 25 arazöz ve 4 dozerle müdahale edildi.
Kızılçam ağaçlarından oluşan ormanlık alandaki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 1 hektarı ormanlık 5 hektarlık alanda etkili olan yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandığını belirterek, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.
Öte yandan, yangın nedeniyle, güvenlik amacıyla kapatılan Çanakkale Boğazı tekrar transit gemi geçişlerine açıldı.
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