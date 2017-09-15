Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı.

Çanakkale'de Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan'da çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan sınırları içinde, Kilitbahir köyündeki Ağaderesi Hastane Şehitliği mevkisinde çıkan yangına, 2 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopter ile 25 arazöz ve 4 dozerle müdahale edildi.

Kızılçam ağaçlarından oluşan ormanlık alandaki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 1 hektarı ormanlık 5 hektarlık alanda etkili olan yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandığını belirterek, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Öte yandan, yangın nedeniyle, güvenlik amacıyla kapatılan Çanakkale Boğazı tekrar transit gemi geçişlerine açıldı.