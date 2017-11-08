Tarihi hava savunma anlaşması

Türkiye hava savunma sisteminin modernizasyonu konusunda tarihi bir adım atmak üzere. Brüksel'deki NATO savunma bakanları toplantısı kapsamında, Ankara ile Fransa ve İtalya arasında ortak hava savunma sistemi geliştirilmesi konusunda nihai anlaşma imzalanacak. İmza törenine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Fransız ve İtalyan mevkidaşlarının yanı sıra firma yetkilileri de katılacak.

Anlaşma, Fransız-İtalyan konsorsiyumu Eurosam'ın yeni nesil hava savunma sistemlerinin tedariki, üretimi, geliştirilmesi ve ihracatını kapsıyor. Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP-T füze sistemleri ile Türkiye'nin kısa vadedeki ihtiyaçları karşılanacak. Milli hava savunma sistemi HİSAR için teknoloji transferi sağlanacak.

Orta ve uzun vadedeki ortak Ar-Ge çalışmalarıyla yeni sistemler geliştirilecek. Üretilen sistemlerin yurtdışına ihracatı da yapılacak. NATO'ya uyumlu ve diğer müttefiklerin de hava sahasını güçlendirecek bu yatırım ile Türkiye'nin NATO'ya katkısı da artmış olacak.

NATO'daki askeri adıyla "Mamba" olarak bilinen SAMP-T hava savunma sistemi Fransız, İtalyan ortak yapımı. Aynı anda 100'ü aşkın hedefi tespit edebilen SAMP-T hava savunma sisteminin irtifa menzili 100 kilometre, alan menzili ise 600 kilometreyi aşkın. Sistem aynı anda 48 füzeyi fırlatabiliyor. Her bataryada ise 8 füze başlığı bulunuyor.

Türkiye, imzalanacak olan anlaşma ile ROKETSAN, HAVELSAN, ASELSAN gibi Türk savunma sanayii firmalarının katılımıyla Eurosam konsorsiyumunun da ortağı haline gelmiş olacak. SAMP-T sistemi anlaşması Rusya'dan tedarik edilecek S-400'lerin alımını ise engellemeyecek. (NTV)