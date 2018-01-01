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Tarihi kalede doğum günü selfiesi ölümle bitti

Şanlıurfa'da doğum gününde tarihi kalede selfie çekmek isteyen 38 yaşındaki Halil Dağ, kaleden düşerek hayatını kaybetti

  • İHA
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Şanlıurfa’da doğum gününde misafirleriyle birlikte kaleye çıkarak selfie çekmeye çalışan 38 yaşındaki Halil Dağ’ın ayağı kaydı. Yaklaşık 20 metre yükseklikten yere çakılan şahıs, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dağ'ın düşmeden birkaç dakika önce çektiği fotoğrafı arkadaşlarına göndererek kaleye gelmelerini istediği öğrenildi. 8 çocuk babası adamın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ölüm haberini alarak morgun önüne gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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