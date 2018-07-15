Tarihin en büyük ihanet girişimiydi

Olağanüstü durumlarda haberleşme altyapısı hayati önem arz ettiğinden, teröristlerin ilk hedeflerinden biri oldukların belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzuoğlu, “Kimimiz alın teriyle, kimimiz el emeğiyle; kimimiz canı pahasına, kimimiz duasıyla bütün ekip canla başla çalışarak Türkiye’nin iletişiminin kesilmemesi için bu zorlu süreç boyunca görevimizi yaptık. Bu hain girişim karşısında en hızlı reaksiyonu gösteren şirket olduk, demokrasinin yanında yer alarak tavrımızı koyduk” ifadelerini kulandı.

SESLERİNİ KESTİK

Durumun ciddiyetini fark eden ve inisiyatif alarak ilk harekete geçen kurumlardan biri olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Terzioğlu, “TV+ platformundan, darbecilerin işgal ederek propaganda mecrası haline getirdiği kanalları kapatarak seslerini duyurmalarını engelledik. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın, hain girişimin ilk saatlerinde yaptığı ancak ulusal basına yansımayan açıklamasından hareketle bir SMS metni oluşturduk ve kısa sürede tüm müşterilerimize ilettik. Askercell üyesi ve TSK mensubu 100 bin müşterimize, yaşananın bir darbe girişim olduğu, bu girişime katılım yönünde üst amirlerden gelen telkinlerin ‘kanunsuz emir’ olduğunu, bu emri yerine getirmenin anayasal suç olduğunu bildirdik. Vatana ihanet içinde olan ve kaybetmeye mahkûm bu girişime karşı devletin yanında yer almaları gerektiğini hatırlattık. Darbe girişimine katılan birçok asker gerçeği SMS’ten öğrenip teslim oldu” diye konuştu.

TALEPLERİNİ REDDETTİK

Hain girişim süresince darbecilerden gelen tüm yasadışı talepleri reddettiklerini belirten Terzioğlu, “Devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu açıkça beyan ettik. Darbecilerin hedefleri arasında ilk sıralarda Gebze’deki veri merkezimiz bulunuyordu. Buraya ulaşan darbeciler görevlilerimizden iletişimi kesmelerini istediler. Arkadaşlarımızın ellerindeki telefonları topladılar ve iletişim şebekemizi kapatmaya çalıştılar. Ancak başarılı olamadılar. Halkımızın hain girişime karşı organize olmak için kullandığı sosyal mecralara kesintisiz erişim için bütün tedbirleri aldık” dedi.