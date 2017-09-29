Tarım Bakanı Fakıbaba: 250 örnek köy yapacağız

Bir dizi temasta bulunmak üzere Bursa’ya gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, önce Bursa Valiliği'ni, ardından Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Fakıbaba, valilik ziyaretinde Bursa Valisi İzzettin Küçük ile görüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile de görüşen Fakıbaba, yaptığı açıklamada, “İlk defa burada söylemek istiyorum, 81 ilin her birinde 3 tane örnek köy yaparak, ortalama 250 örnek köy oluşturacağız. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak bu çalışmada rol alacak olan tüm belediye başkanlarına destek vereceğiz. Köylerde topluluşma konusunda zaten ciddi çalışmalar yapıyoruz. Yönetimi toplulaştırdığımız zaman girdiler daha ucuza mal olacak. Örneğin bir köyde 10 traktör varsa 2’ye düşecek. Maliyet azalırken üretilen ürün çok daha pahalıya satılabilecek. Bu konuda ben hazırım diyen tüm belediye başkanlarına, köylerimize sonuna kadar destek vereceğim. Türkiye’de tarımının, küçük ve orta ölçekli çiftçiliğin ve ithalatın azalmasının, ihracatın da artışında önemli bir çalışma olacağına inanıyorum. Ben buradan tüm belediye başkanlarıma söylüyorum, bir araya gelen tüm köylere, belediyelere ben destek vereceğim. Ziraat mühendisi ve veteriner hekim istihdam edeceğiz. Bu proje hayata geçtiğinde ziraat mühendisi de, veteriner hekim de yetmeyecek” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise, “Sizi Bursa’da ağırlamak bizler için büyük bir onur. İlk defa bir Tarım Bakanı ziyaret etti. Öncelikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye büyük bir kalkınma içerisinde, bu alanda da şehirlere büyük bir görev düşüyor. Güçlü şehirlerle güçlü Türkiye oluşur. Artık önümüzün açılmasıyla birlikte, şehri ilgilendiren, şehrin ekonomisini, sağlığını, kültürünü ilgilendiren her alanda belediyeler aktif olarak çalışıyor. Bu alanda Bursa olarak projeler üretmeye çalışıyoruz. İstanbul’dan sonra Türkiye’de ikinci sıradayız. Artık Bursa’da yerli tramvaylar, yerli metrolar, yerli elektrikli araçlar, yerli rüzgar gülü de yapılıyor. Bunlar Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yapılıyor. Bunlar yapılırken kırsalımız kan kaybediyordu. Bu konuda son düzenlemelerle Bursa’da bulunan 1076 mahallemize ulaşabiliyoruz. Bu konuda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlğı ve ardından Tarım A.Ş.’yi kurarak kırsalımızda örnek çalışmalara imza atmaya başladık“ diye konuştu.